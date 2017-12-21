Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Alişan ve Buse Varol, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı. Aynı dizide rol alan çiçeği burnunda çift, düzenlenen bir davette el ele boy gösterdi.

SEVGİLİSİNİN ELİNİ BİR AN BİLE BIRAKMADI

ikili ilk defa düzenlenen bir partide birlikte görüntülendi. Alişan, parti boyunca sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un da aynı partide olması dikkatlerden kaçmadı. Alişan, Esra Erol'la bir araya gelmemeye özen gösterdi.