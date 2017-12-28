Ümit Tanrıseven
Hakan Günday’ın 17 dile çevrilmiş kitabı ‘Daha’dan esinlenen, Ay Yapım’ın yapımcılığını, b.i.t arts’ın ortak yapımcılığını, Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon yolculuğu başlıyor. Film, 12 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek. Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Tuba Büyüküstün, Kağan Uluca, Ahmet Melih Yılmaz, Uğur Aslan, Lara Aysal ve Pervin Bağdat’ın başlıca rolleri üstlendiği film, aynı zamanda Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk eseri. Film; yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası hâline getirmesiyle suçla tanışan Gaza’nın hikâyesine odaklanıyor.