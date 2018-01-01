Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybeden Gurur Aydoğan ile sevgilisi Başak Güröz nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini usta sanatçı Orhan Gencebay taktı.Bu özel anın görüntülerini instagram'da yayınlayan Gurur Aydoğan, paylaşımına, "2017'nin son haftasında attığımız bu güzel adım bir ömür sürsün inşAllah. 2018 kalbi güzel, gönlü güzel herkes için bir masal olacak kadar güzel geçsin inşAllah. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar" notunu düştü.