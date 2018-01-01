15 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybeden Gurur Aydoğan ile sevgilisi Başak Güröz nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini usta sanatçı Orhan Gencebay taktı.Bu özel anın görüntülerini instagram'da yayınlayan Gurur Aydoğan, paylaşımına, "2017'nin son haftasında attığımız bu güzel adım bir ömür sürsün inşAllah. 2018 kalbi güzel, gönlü güzel herkes için bir masal olacak kadar güzel geçsin inşAllah. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar" notunu düştü.
Gurur Aydoğan ile Başak Güröz nişanlandı
01.01.2018 - 22:36 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, kendisi gibi oyuncu olan Başak Güröz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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