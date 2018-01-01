Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer’in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı. Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyosunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, 2018 yılının ilk sürprizini yaptı.
Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı
01.01.2018 - 22:39 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haziran ayında çıkardığı 'Uçmalıyım' şarkısı ile başarılı bir ivme yakalayan Nadide Sultan, yeni yıla Abant'ta girdi.
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532651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532651.aspx
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