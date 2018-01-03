Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filmi ile çok sayıda dizide rol alan Erdoğan'ın Marmaris'teki evine yapılan baskında, bir odanın tamamen uyuşturucu yetiştirmek için kullandığı görülmüş; kavanozlar içinde ve paketlenmiş hâlde 840 gram esrar, bunların yanı sıra mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirilmişti. Olaydan sonra tutuklanan Selim Erdoğan'ın Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam davası sonuçlandı. Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan, hapiste yattığı günler ve iyi hâl durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.