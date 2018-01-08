Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Münir Özkul (93), dün son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının duayen ismi Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Törene Özkul’un eşi, çocukları, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende usta sanatçının eski eşi Suna Selen ve eşi Umman Özkul el ele oturarak birbirlerine destek oldu. Törende Özkul’un Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirildi ve ardından sevilen sanatçının milyonların hafızasına kazınan filmlerinden kesitler gösterildi. Bizim Aile filmindeki ‘Yaşar Usta’ rolüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, törende duygusal anlar yaşandı. Özkul, son yolculuğuna “Mahmut Hoca, Mahmut Hoca...” sloganıyla uğurlandı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kâmil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada “Türk milletinin gözü yaşlı. Çok değerli bir sanatçıyı ebediyete uğurluyoruz” dedi. Helallik alınmasının ardından Özkul’un cenazesi cenaze aracına götürüldü. Kalabalık avluya sığmazken, cenaze aracı uzun süre kalabalık sebebiyle camiden ayrılamadı. Ardından Özkul’un cenazesinin bulunduğu araç Bakırköy Mezarlığı’na doğru yola çıktı. Bakırköy’de ise binlerce vatandaş cenazeyi karşıladı. Özkul’un cenazesi, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.

Teşvikiye Camii’nde izdiham

Rolleriyle hafızalara kazınan Türk sinemasının en önemli isimlerinden Münir Özkul’un Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazına, çok sayıda ünlü isim ve vatandaş katıldı. Cami dolup taşarken zaman zaman izdiham yaşandığı da gözlendi. Usta ismi uğurlamaya gelenler arasında, Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özkul’un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İzzet Günay, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Erhan Yazıcıoğlu, Süha ve Behzat Uygur, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, İlyas Salman ve çok

sayıda ünlü isim yer aldı.