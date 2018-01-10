Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi günleri yayınlanan ve aralarında büyük çekişme yaşayan Çukur ve Söz dizisinin 8 Ocak'taki galibi kim oldu. İki haftadır üst üste zirvede oturan Çukur bu hafta koltuğu Söz'e kaptırdı. Total puan türünde 24.18 share ile Söz dizisi birinci olurken, 19.54 share ile Çukur dizisi ikinci oldu. AB puan türünde 20.56 share ile Çukur dizisi birinci, 19.21 share ile Söz dizisi ikinci oldu. ABC puan türünde birincilik koltuğuna yine Çukur oturdu. Çukur dizisi 23.34 share alırken, Söz 21.16 share aldı.

8 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI