Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 yıllık eşi, iki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile boşanmanın eşiğinde olan Emina Sandal dün Etiler'deydi. Emina Sandal Etiler'de aracının içinde telefonuna gelen bir mesajı okudu ve ağlamaya başladı.

HEMEN TELEFONUNUN EKRANINI KAPADI

Emina Sandal ağladığı sırada kameraların kendisini çektiğini fark edince gözyaşlarını silip telefonunun ekranını kapattı.Emina'nın zor günler geçirdiği her halinden belli oluyordu.

MUSTAFA SANDAL AYRILIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Mustafa Sandal ayrılık iddialarına, ''Ben bir açıklama yapmış ve çocuklarımız için bir ricada bulunarak konuya hassasiyetle yaklaşılmasını rica etmiştim. Ricamı kırmayan basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim.Ne var ki, ailemizi sürekli diline dolayıp, olmadık yorumlar yapanların da olması bizi derinden üzdü." açıklaması ile yanıt vermişti.