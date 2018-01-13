Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Sangu, ödülünü almak için geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitti. Sangu, (DIAFA -Distinctive International Arab Festivals Awards) ödülünü önceki gece düzenlenen törenle aldı. Gecede ilgi odağı olan ünlü oyuncu, ödül konuşmasını da İngilizce yaptı. Bu arada, romantik komedi dizisi Kiralık Aşk ile ünlenen Sangu'nun yeni bir dizi projesinde yer alacağı iddia edildi. Geçen yıl da ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, aynı ödüle layık görülmüştü.