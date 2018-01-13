Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Teknik Üniversitesinin “Yılın Yıldızları Ödülleri”, önceki akşam sahiplerini buldu. İşletme Kulübü tarafından 16’ncısı düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. 35 bin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin verdiği oyla belli olan ödüller, üniversitenin Davutpaşa kampüsünde sahiplerini buldu. En Beğenilen Erkek Şarkıcı ödülüne layık görülen Gökhan Türkmen "Ben bu işin her zaman ekip işi olduğunu düşünüyorum ve ekibimi de her zaman ailem olarak gördüm bu zamana kadar. Bu ödülü de ailem için alıyorum'' dedi. İşte ödül alan isimler... En beğenilen kadın şarkıcı (Göksel); müzik grubu (Athena); Şarkı (Ece Seçkin-Ozan Doğulu; Sayın Seyirciler); dizi film (Söz); erkek dizi oyuncusu (Halit Ergenç): kadın dizi oyuncusu (Serenay Sarıkaya); şov programı (Güldür Güldür): sinema filmi (Ayla); sinema oyuncusu (Ahmet Kural ve Murat Cemcir); dizi film müziği (Kıraç-Meryem)...