Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017’de Conrad The Boshpous otelinin 1.130 No.lu odasında, eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüştü. Cinayeti işleyen Aker aynı silahla intihar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Savcılarından Onur Tilav tarafından yürütülen soruşturmada, aylar süren incelemelerin ardından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Aker’in cep telefonunu dijital inceleme sonuçlarına yer verildi. Aker’in cep telefonu arama motorundan, “Siyanür nedir? Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor? Kadavra bağışı nasıl yapılır? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Ölü insanın vücudu neden sertleşir? Silah askıları nerede satılıyor? Korse silah kılıfı” araştırması yaptığı öğrenildi. Aker’in cinayette ve intiharında kullandığı Smith Wesson 36-7 model beşli top tabancanın 6.136 sayılı Kanun’a göre yasak nitelikte silahlardan olduğu; tetkik için gönderilen beş adet kovan ve bir adet mermi çekirdeğinin aynı silahtan atılmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Aker’in, eylemi gerçekleştirmesine azmettiren, iştirak eden ya da herhangi suretle yardımda bulunulduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı; olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker’in intihar ederek hayatına son verdiği belirtildi. Ölen kişi hakkında soruşturma yapılamayacağından maktul şüpheli Aker hakkında takipsizlik kararı verildi.