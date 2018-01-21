Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel ağustos ayında 2. bebeklerini kucağına aldı. Bebeği Yeda ile fotoğraf paylaşan Zeynep Demirel'e Demet Akalın yorum yapınca tepkiler gecikmedi.
"FESATSINIZ"
Zeynep Demirel'in bebeği ile paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeye dikkat çekti. Akalın, yorumunda doktor tavsiyesi verince herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı "Fesatsınız kötülük olsun diye demedim. Bizim de başımıza geldi." diyerek kendini savundu. (Posta)
Demet Akalın, Demirel'in kızına yorum yaptı, sosyal medya sallandı
21.01.2018 - 12:04 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel bebeği ile fotoğraf paylaştı. Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeyle ilgili yorum yapınca sosyal medya ayağa kalktı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel ağustos ayında 2. bebeklerini kucağına aldı. Bebeği Yeda ile fotoğraf paylaşan Zeynep Demirel'e Demet Akalın yorum yapınca tepkiler gecikmedi.
Etiketler : demet Akalın,Demirel,
538053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/538053.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER