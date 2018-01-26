Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, birlikteliklerinde son noktayı koydu. ikili, dini nikâh kıydı. Sırada düğün var.

Akşam Life'da yer alan habere göre; Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olarak yeniden Türkiye'ye geri dönüş yapan Arda Turan, özel hayatında çok konuşulacak bir hamleye imza attı! Ünlü futbolcunun bir dargın bir barışık birliktelik yaşadığı Aslıhan Doğan'la dini nikâh kıydığı iddia edildi. İkili, bu mutluluklarını şimdilik yakın çevresine duyurdu.

Çiftin bu yaz da gösterişten uzak sade bir düğün töreniyle nikâh masasına oturabilecekleri söylendi. Bu arada adının farklı isimlerle anılmasından rahatsız olan futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesinin ana nedenlerinden birinin de kısa sürede yuva kurup çocuk sahibi olmak olduğu ifade edildi.