Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Benli Savaşçı dizisine transfer oldu. Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Çağrı Şensoy, Alican Albayrak, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği "Savaşçı" dizisine sürpriz bir isim daha katıldı. Peki Engin Benli kimdir, nereli, kaç yaşında?

"KUZGUN" KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Kanıt dizisindeki başkomiser rolüyle ünlenen, başarılı sinema ve tiyatro oyuncusu Engin Benli, dizide "Kuzgun" adlı karaktere hayat verecek. Yeni rolüyle ilgili çalışmalarına başlayan Benli, dizide Kılıç Timi'yle amansız bir savaşa girecek, uluslararası terörist "Kuzgun" olarak izleyici karşısına çıkacak. Sinema ve edebiyatta ölümün simgesi olan Kuzgun, sıradan "kötü adam" tiplemelerinin oldukça uzağında bir karakter.

KILIÇ TİMİ'NE MEYDAN OKUYACAK

Başarılı oyuncunun canlandıracağı "Kuzgun", Kılıç Timi'ne meydan okurken, seyirciye de kendi dehşetini sonuna dek hissettirecek.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu ve Limon Yapım imzalı Savaşçı dizisinde rol alacak Engin Benli, 23 Şubat 1970 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimi İzmir'de bitiren Engin Benli, lisans eğitimi 1995 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı.

Profesyonel anlamda tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.Engin Benli'nin 2010 ve 2013 yılları arasında yayın hayatını sürdüren, Kanıt adlı dizide Başkomiser Orhan rolünü canlandırarak büyük bir kesim tarafından tanınır hale gelmiştir. Engin Benli'nin ilk olarak Kanıt adlı dizi projesinde adını duymaya başladık. 2015 yılına gelindiğinde izleyicisi tarafından sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Poyraz Karayel adlı dizide, Zafer karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında ise geniş bir yankı uyandıran Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Sinan Paşa karakterine hayat vermiştir.Engin Benli aynı zamanda, kurulduğu yıl olan 1997 yılından bu yana İzmir Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev alıyor. Engin Benli sadece tiyatro oyunculuğu alanında değil, bununla birlikte sinema ve televizyon çalışmaları alanında da görev yürütmektedir.Aslen İzmir'li olan Engin Benli, Çiğdem Benli ile evlidir.