Pelin Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğrafı ile evlendiğini duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü. Sönmez, 2014'te dünya evine girdiği iş adamı Cengiz Çolak ile 2 yıl sonra ayrılmıştı.
Pelin Sönmez ile Cem Candar evlendi
26.01.2018 - 21:54 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar dünya evine girdi.
Etiketler : Pelin Sönmez,Cem Candar,magazin haberleri,
539376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/539376.aspx
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