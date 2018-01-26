Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelin Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğrafı ile evlendiğini duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü. Sönmez, 2014'te dünya evine girdiği iş adamı Cengiz Çolak ile 2 yıl sonra ayrılmıştı.