Pelin Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğrafı ile evlendiğini duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü. Sönmez, 2014'te dünya evine girdiği iş adamı Cengiz Çolak ile 2 yıl sonra ayrılmıştı.