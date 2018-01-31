Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1'in 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna taze kan. Ünlü oyuncu Hakan Onat dizinin kadrosuna dahil oldu. Bilecik Tekfuru'nun komutanı Angelos karakterini canlandıracak olan Onat, Ares'in başaramadığı görevleri toparlayacak.

ARES'İN ARKASINI TOPLAYACAK

104. bölümden itibaren ekipte yer alacak olan Hakan Onat, Bilecik Tekfuru'nun komutanı Angelos karakterini canlandıracak. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Diriliş Ertuğrul'un son derece otoriter bir yapıya sahip olan yeni karakteri Angelos, Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek.

HAKAN ONAT KİMDİR?

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Hakan Onat, daha önce "Filinta Bin Yılın Şafağında", "46 Yok Olan" ve "Kod Adı Reaksiyon" gibi ses getiren dizilerde rol almıştı.