Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Toygar öldü mü, Caner Toygar neden intihar etti? Caner Toygar yaşıyor mu? Televizyon programlarından tanıdığımız Caner Toygar akşam saati canlı yayın yaptı. İntihar edeceğini açıklayan Caner'in son durumu nasıl? Esra Erol'un eşi Ali Özbir Caner Toygar'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Peki Caner Toygar yaşıyor mu? Son durumu ne? Caner Toygar öldü mü? İşte Caner Toygar son durumu

CANER TOYGAR İNTİHAR ETTİ

Evlilik programlarında adını duyuran Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.

CANER TOYGAR NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Caner Toygar'ın canlı yayınından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.



CANER TOYGAR'IN SON SÖZLERİ

İlk olarak attığı fotoğrafta, "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" dedi.

CANER TOYGAR KİMDİR?

1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Caner Toygar, lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmedi. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturdu ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline geldi.

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016- LANETLİ ANAHTAR (Cinci)

2009- ÇİÇEKCİ KIZ (Bar Koruması)

2005- KAYNANA SEMRA (Caner)