Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de 26 Ağustos 2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre, kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy'un, lüks bir rezidanstaki dairede bulunan kardeşi Ceyda Ersoy için 'Her yerinde jilet varmış kardeşimin. Daha sonra evin içinde organ bulmuş. Böbreklerini aldılar' şeklinde ihbarda bulunması üzerine, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Yavuz T. ve Özgün C., verilen adrese gitti.

Polis memurlarına kapıyı, dairede bulunan Emrehan B. ve Yasin Y. isimli şahıslar açtı. Esra Ersoy'un, olaya maruz kaldığı iddia edilen kardeşi Ceyda Ersoy'un mutfakta olduğunu söylemesi üzerine mutfağa giden polis memurlarına elinde olan ve içerisinde et parçası bulunan poşeti gösteren Ceyda Ersoy, ''Organım bu'' dedi. Bu sırada, 112 acil görevlileri de verilen adrese gelerek Ceyda Ersoy'a müdahale edeceklerini söyledi.

Bulundukları daireden koridora çıkan Ceyda Ersoy, aynı katta bulunan diğer dairelerin zillerine basarak kapılarına vurmaya başladı. Bu sırada Esra Ersoy da, elinde organ olduğunu iddia ettiği poşetle koridora geldi.

"Polis değilsiniz" deyince...

Muhafaza etmek için kendisinden elinde bulunan poşeti isteyen polislere vermeyen Esra Ersoy, iftira ve hakaret ederek, 'polis değilsiniz siz' gibi söylemlerde bulundu. Bu sırada bir polis memuru, delil amaçlı olarak yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Olay yerine gelen Ersoy kardeşlerin annesi Fadime Şeker de olaya müdahalede bulunmaya başladı.

Polislerin görevlerini yapmalarına engel olan ve ellerinde bulunan poşeti vermeyen Ceyda-Esra Ersoy kardeşler, 112 ve 155 görevlilerine güvenmedikleri, polislerin delilleri yok edebileceği, karşı taraf ile işbirliği yaptıkları ve rüşvet aldıkları gibi söylemlerde bulundu. Polislerin uyarılarına rağmen iftira ve hakaretlerine devam eden Ceyda Ersoy, tedavi amaçlı dışarıda bulunan ambulansa götürülmek için bindikleri asansörde de hakaretlerine devam etti.Kardeşi ve annesi ile birlikte binadan dışarıya çıkan Esra Ersoy ise telefonu ile çekim yapmaya devam eden polis memuruna, ''Sen polis olamazsın. Yoksa muhabir misin? Kamera çekiyor gerizekalı gibi. Merhaba Televole’' şeklinde hakaret, alaycı söz ve davranışlarda bulunmaya devam etti.

Ambulansa binen Ceyda Ersoy da, başka bir polis memuruna, ''Ne kadar iğrenç adamsın'' diye hakaret etti. Daha sonra Ceyda-Esra Ersoy kardeşler, ellerinde bulunan ve içerisinde organ olduğunu iddia ettikleri poşeti, ambulans görevlilerine verdi. Tedavi için Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ceyda Ersoy'un yapılan muayenesinde, hiçbir yerinde kesik ve darp izine rastlanmadı. Ersoy kardeşlerin içerisinde organ olduğunu iddia ettikleri poşette ise et olduğu ortaya çıktı. Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ile anneleri Fadime Şeker, polis memurlarının şikayetçi olmaları üzerine ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.