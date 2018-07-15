Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Daha yeni baba olma heyecanı yaşayan Özcan Deniz'in bu mutluluğu babasının durumunun ağırlaşmasıyla gölgelenmişti.

Habertürk'ün haberine göre, Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz’in babalık sevincini gölgelemişti.