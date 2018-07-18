Bu yıl festivalde üç usta isme Onur Ödülü takdim edilecek. 43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’ten fazla filmde rol alan Şener Şen; Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav, festivalin açılış töreninde verilecek Onur Ödüllerinin sahibi olacak. Ödüller, 9 Kasım’da sahiplerine takdim edilecek.
Malatya’da üç usta isme onur ödülü
18.07.2018 - 02:18 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ‘Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
Etiketler : malatya film festivali,
572153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/572153.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER