Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl festivalde üç usta isme Onur Ödülü takdim edilecek. 43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’ten fazla filmde rol alan Şener Şen; Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav, festivalin açılış töreninde verilecek Onur Ödüllerinin sahibi olacak. Ödüller, 9 Kasım’da sahiplerine takdim edilecek.