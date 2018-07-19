Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi. Enver’in avukatı İsmail Filiz “Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmadı. Biz de icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz” dedi. Duruşma ertelendi.
Bilirkişi: Aslı haklı
19.07.2018 - 02:30 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 02:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Kış Güneşi adlı dizide başrol oynadığı ve dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasının görülmesine devam edildi.
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