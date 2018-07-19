Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi. Enver’in avukatı İsmail Filiz “Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmadı. Biz de icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz” dedi. Duruşma ertelendi.