Gece geç saatlerde rahatsızlanan Cindoruk soluğu Muğla’daki özel bir hastanenin acilinde aldı. Tetkikler sonucu oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Yapılan müdahalenin ardından Cindoruk hastaneden ayrıldı. 

 