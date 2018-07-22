Gece geç saatlerde rahatsızlanan Cindoruk soluğu Muğla’daki özel bir hastanenin acilinde aldı. Tetkikler sonucu oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Yapılan müdahalenin ardından Cindoruk hastaneden ayrıldı.
Caner Cindoruk tatilde zehirlendi
22.07.2018 - 19:45 | Son Güncelleme: 22.07.2018 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Caner Cindoruk tatilde zehirlendi. Rol aldığı “Kadın” dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için Bodrum’a giden ünlü oyuncu tatsız bir olay yaşadı.
Etiketler : caner cindoruk,kadın dizisi,tatilde zehirlendi,
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