Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin liralık sorunun cevabını herkes artıyor. Resmi kurallarında 'çay arası' bulunan spor dalı hangisidir? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Milyoner Cevabı
CEVABI: KRİKET
BAŞA DÖN
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin liralık sorunun cevabını herkes artıyor. Resmi kurallarında 'çay arası' bulunan spor dalı hangisidir? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Milyoner Cevabı
CEVABI: KRİKET
Etiketler : Kim Milyoner Olmak İster,