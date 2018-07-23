Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin liralık sorunun cevabını herkes artıyor. Resmi kurallarında 'çay arası' bulunan spor dalı hangisidir? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Milyoner Cevabı

CEVABI: KRİKET