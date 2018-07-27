Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Gel Konuşalım' adlı magazin programının sunucusu olan Seda Akgül, programdan ayrıldığını açıkladı. Sunucu arkadaşı Hakan Vural'a sarılarak veda eden Akgül, canlı yayın sonunda “Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” dedi. Seda Akgül kimdir?

Seda Akgül Gel Konuşalım’dan Neden Ayrıldı?

Ünlü sunucu büyük umutlarla başladığı TV8’de ki ekran serüvenine nokta koydu. Seda Akgül’ün bu ayrılık kararı magazin kulislerinde şok etkisi yapsada neden böyle bir karar aldığı anlaşılamadı. Gelen bilgilerde kanal ile bir problem yaşadığı bilgisi yer alsa da şuan için bu bilgi teyit edilmedi.

Seda Akgül Kimdir?

17 haziran 1971 ankara doğumlu olan Seda Akgül, 180 cm boyundadır. Türk sunucu, akademisyen ve yazar olarak kariyerine devam eden Akgül, TED koleji mezunudur. Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümü mezunu olan Akgül, mütercim tercümanlık görevinde bulunmuştur.