İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, yıkım kararının uygulanması için mülklerin devredildiği TMSF'ye yazı yazması üzerine devreye savcılık girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiğini belirterek yıkım kararının bir ay ertelenmesini istedi. İBB Encümeni, Kandilli'deki 23 kaçak yapının yıkılması yönünde karar alırken, imara aykırı faaliyet sebebiyle de tapunun kayıtlı olduğu kişilere toplam 176 bin 269 TL para cezası kesti.
Oktar'ın villasının yıkımı ertelendi
04.09.2018 - 02:56 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar örgütünün senelerdir kullandığı Kandilli'deki villanın olduğu arazide onlarca kaçak yapı için yıkım kararı verilmişti.
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578901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/578901.aspx
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