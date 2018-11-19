TRT ortak yapım ve Sinema Genel müdürlüğü destekli filmde güzel oyuncu bir Türk çocuğun, Alman koruyucu annesini canlandırıyor. Yapımcılığını Erkan Karabağ, yönetmenliğini Talip Karamahmutoglu yaptığı Alman - Türk projesinin oyuncu kadrosunda Wilma Elles’in yanı sıra Esra Inel, Brunu Eyron, Hakan Oğurlu yer alıyor.
Wilma Elles 'Yaşamak' için kamera karşısında
19.11.2018 - 10:42 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Wilma Elles Berlin de "Yaşamak" isimli sinema filmi için kamera karşısına geçti.
Etiketler : Wilma Elles,
589390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/589390.aspx
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