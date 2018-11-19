TRT ortak yapım ve Sinema Genel müdürlüğü destekli filmde güzel oyuncu bir Türk çocuğun, Alman koruyucu annesini canlandırıyor. Yapımcılığını Erkan Karabağ,   yönetmenliğini Talip Karamahmutoglu yaptığı Alman - Türk projesinin  oyuncu kadrosunda Wilma Elles’in yanı sıra Esra Inel, Brunu Eyron, Hakan Oğurlu yer alıyor.