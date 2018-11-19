Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ortak yapım ve Sinema Genel müdürlüğü destekli filmde güzel oyuncu bir Türk çocuğun, Alman koruyucu annesini canlandırıyor. Yapımcılığını Erkan Karabağ, yönetmenliğini Talip Karamahmutoglu yaptığı Alman - Türk projesinin oyuncu kadrosunda Wilma Elles’in yanı sıra Esra Inel, Brunu Eyron, Hakan Oğurlu yer alıyor.