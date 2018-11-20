Avrupa Turnesi'nin ilk ayağını 15-16-17 Kasım'da gerçekleştiren sanatçı, Belçika Gent'te bulunan Handelsbeurs ve bir sonraki akşam C-Mine mekanlarında şarkılarını seslendirirken, cumartesi akşamı Hollanda Amsterdam'da Podium Mozailek'te 3 günlük maratonunu dillerden düşmeyen şarkıları ile sonlandırdı. Konser temposundan arta kalan vakitlerde Belçike ve Hollanda'yı gezmeyi de ihmal etmeyen sanatçı, Avrupa sokaklarında çekilen görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, Aralık ayında Avrupa Turnesi'nin ikinci ayağını gerçekleştirecek. 8 Aralık Cumartesi akşamı Hollanda Den Haag'da bulunan Zuiderstrandtheather ve 9 Aralık Pazar akşamı Almanya Köln'de bulunan Club Volta Köln'de sevenleriyle buluşacak.
Göksel Avrupa turnesinde
20.11.2018 - 17:10 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Göksel, Kasım ayının ikinci haftasında Belçika ve Hollanda'da üç gün üst üste verdiği konserleri aracılığıyla gurbetçilerle hasret giderdi.
Etiketler : Sanatçı Göksel,magazin,
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