Filmde Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş, Adana’da eski eşi Emine Demirdöver’i evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo’yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürüyor. Ancak mahkeme kayıtlarına göre; 29 Mayıs 1969’da meydana gelen olayda Mehmet Akbaş, boşandığı Emine Demirdöver’i oğlu Ahmet’i kendisine vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Akbaş, bu suçtan 20 yıl hapis yattı. Kayıtlarda Müslüm filmindeki senaryoda yer alan kundağındaki kızı Ezo’yu duvara vurarak öldürdüğü yönündeki iddialardan söz edilmedi. Hatta, Mehmet Akbaş’ın sadece 2 çocuğu olduğu kayıtlara geçti.
İki cinayet tamamen senaryo
22.11.2018 - 02:20 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gişe rekorları kıran Müslüm filminde, Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’ın kızı ve eşini öldürdüğü şeklindeki senaryonun gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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589815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/589815.aspx
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