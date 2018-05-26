Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gösterileri takip eden AA foto muhabirini Ali Cadallah (28) İsrail askerlerinin attığı gaz bombası kapsülünün göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bilincini kaybeden Cadallah, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusundaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahalelerde gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere 86 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.