Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangi film, önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spieberg tarafından çekilmiştir?sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Hangi film, önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spieberg tarafından çekilmiştir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...Hangi film, önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spieberg tarafından çekilmiştir?

sorusu. İşte cevabı...

Hangi film, önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spieberg tarafından çekilmiştir?

Soru : Hangi film, önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spieberg tarafından çekilmiştir?

A- Shilderin Listresi

B- Er Raynı kurtarmak

C- Yapay zeka

D- Azınlık Raporu

Sorusunun cevabı: Birazdan

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.