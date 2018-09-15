Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Winston Churchill hangi konuda on bir sayfalık bir makale yazmıştır? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında 125 bin tltlik soru Winston Churchill hangi konuda on bir sayfalık bir makale yazmıştır? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...Winston Churchill hangi konuda on bir sayfalık bir makale yazmıştır? sorusu. İşte cevabı...

Soru : Winston Curchill hangi konuda on bir sayfalık bir makale yazmıştır?



A- dünya dışı yaşam

B- dondurma üretimi

C- köpek eğitimi

D- mutlu evlilik

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Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.