Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri açıkladı. Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada, İhlas Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.

İHA muhabirlerine 3 ödül



Yarışmada, yazılı basında yılın gazetecileri ödülü;

Ekonomi dalında ‘Dört bilezikle servet yaptı’ haberi ile İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Suat Metin’e verildi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Arif Kaplan, ‘Kaza sonrası pes dedirten görüntüler’ başlıklı haber görüntüsüyle yılın haber görüntüsüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü’nde ise, En iyi haber görüntüsü ‘Genç kız falezlerden atladı’ haberi ile İhlas Haber Ajansı muhabiri İsa Akar’a verildi.

Yeni: “Alamayanlar adına da aldılar”



Yarışmanın çok büyük bir özveriyle ve dikkatli bir şekilde yapıldığını belirten Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya basınına verilen bu ödüllerin manevi değeri olduğunu belirtti. Bu senede meslektaşlarının yarışmaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yeni, “Ödül alan arkadaşlarımız alamayanlar adına da almış demektir. Bu ödül emekçinin değerlendirdiği, ‘Biz de varız’ dediği bir yarışmadır. Ben katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkan olarak hiçbir jüriye müdahil olmadım” dedi.

Özel: “Bizim için her biri birinci”



Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ise yarışmada 94 haberin, 180 fotoğrafın değerlendirildiğini kaydetti. Özel, “Meslektaşlarımız en iyi eserleri jürinin karşısına sunuyorlar. Buraya gelen her insan birinci. Bizim yaptığımız teknik ve içerik olarak kıyaslama yapmak. Objektif ve iyi bir seçim yaptığımıza inanıyorum. Seçmek de zorlandık, Bizim için her biri birinci” diye konuştu.

Ödül alan diğer gazeteciler ise şu şekilde:



Yazılı Basında Yılın Gazetecileri: Haber kategorisinde Abdullah Yalçın-Hürses Gazetesi (Danıştay kararına rağmen HES kararı), Araştırma-inceleme kategorisinde Ceren Deniz-Hürriyet Akdeniz (Hayalet işçiler), Röportaj dalında Figen Acar-Gazeteci (Çocuk gelinlikten pavyona), Güncel yazı kategorisinden Ömer Yetgin-Son Haber Gazetesi (Mağrur ve Gurur), Spor kategorisinden Süleyman Elçin-Anadolu Ajansı (En vefalı taraftar), Turizm kategorisinde Mehmet Çınar-DHA (2 bin yıllık anıt mezarlara demir kapı)

Televizyon Ödülleri: Program kategorisinde Okan Dilek-Koza TV (Şehrin merkezinde tarihe yolculuk), En iyi görüntü kategorisinde Bekir Bektaş-Anadolu Ajansı (Kar Kaplanları)

Yılın Radyocusu: Hayrettin Deniz-TRT Antalya Radyosu (Toros Tarzanı programı)

Sayfa Tasarım: Ali Akça-Yeni Alanya Gazetesi (23.11.2017-14. Sayfa)

Genç iletişimci ödülü: Berçem Belikara-Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi (Yeniden çocuk olmak)

Nuri Dağtekin özel Ödülü: Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva’ya verildi.

AGC Özel Kurum Ödülü ise NTV Haber Kanalına ve bir turizm grubuna verildi.

2017 Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda ise ödüller belirlendi. Yılın Haber Fotoğrafı İbrahim Laleli-DHA (Tuttu ama kurtaramadı), Yılın Spor Fotoğrafı Öner Şan-Gazeteci (Künde), Yılın Turizm Fotoğrafı Orhan Çiçek-Anadolu Ajansı (60 metre yükseklikte yemek), Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı Mehmet Çınar-DHA (Dim Çayında Gökkuşağı), Yılın Kültür ve Sanat Fotoğrafı Mustafa Çiftçi-Anadolu Ajansı (İpte dans)

Yılın siyaset dalında ödüle değer görülen eser bulunamadı. Jüri Özel ödülü, Anadolu Ajansı Foto Muhabirlerinden Mustafa Çiftçi’ye, ‘Anne Şefkati’ çalışmasıyla verildi.