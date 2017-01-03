Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’de 17-25 Aralık’tan sonra Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantısı tespit edilen Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı ile Çatalzeytin İl Genel Meclisi Üyesi Birol Bozkurt, AK Parti Genel Merkezinin talebi üzerine AK Parti’den ihraç edildiler.

Ayrıca AK Parti Genel Merkezi tarafından Kastamonu İGM Başkanı Mehmet Kayıkçı’nın kardeşi olan AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Yüksel Özbay da partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

