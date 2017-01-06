Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezi içindeki ve dışındaki polis ve özel güvenlik sayısı artırıldı, x-ray cihazları yenilendi.

Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Tüm konuklara x-ray cihazlarından geçmesi şartı konuldu. Genel Merkez içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi. Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor. CHP’de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı.

Söz konusu ihbarlar sebebiyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise insanların hiçbir endişe duymadan sokaklarında gezdiği Türkiye’den, herkesin son derece kaygılı olduğu bir noktaya gelindiğini savundu.

Kimin, nerede bir terör eylemi ile karşı karşıya kalacağının bilinmediğini dile getiren Bingöl “Başbakanlığın ve yetkili kurumların, Genel Başkanımız ve siyasilerle ilgili uyarıları anlayışla karşılanabilir ama önemli olan Türkiye’nin huzurunu sağlamak. Emniyet’in yaptıkları öneriler var. Bu öneriler kapsamında özel güvenlik birimlerimizin daha duyarlı olması konusunda uyarılar yapıldı. Araçlarda ve ziyaretçilerde gerekli incelemeler yapılıyor. Biz kendi üzerimize düşen, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bundan sonrası devletin güvenlik güçlerine düşüyor” diye konuştu.