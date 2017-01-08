Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Bağdat'ta dini liderlerle bir araya geldi. Daha sonra Erbil'e geçen Başbakan Yıldırım, buradkai temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım Barzani ile görüştü
08.01.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta dini liderlerle bir araya geldi.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani,
436100 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/436100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER