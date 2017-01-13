Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, “Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir” diye konuştu. Anayasa görüşmelerindeki “fire” ihtimallerini yorumlayan Bahçeli, şunları söyledi: “Bizim sayımız 39. Ret vereceğini açıklayan 5-6 kişiyi düşünce geriye 33 kalıyor. Anayasa değişikliğini Meclise sunan iki partide önemli bir kayıp yok. Anayasa değişikliğinin Mecliste, referandum yolu açık bir şekilde kabul edileceği görülüyor.” TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde Türkiye’nin seçime gidebileceğini belirterek, “Bu şartlar, Türkiye’nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye’yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi” dedi. Haber Merkezi ANKARA