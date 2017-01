Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurul’da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, konuşması sırasında iPad aracılığıyla, ısırıldığını iddia eden AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın yarasının fotoğrafını gösterdi.

Bir hekim olduğunu anımsattıktan sonra Balta’nın yarasının eski olduğunu iddia eden Şeker, kendi bacağındaki eski bir yarayı gösterdi.

ISIRSA ISIRSA AT ISIRMIŞTIR

Şeker, “Şu yaraya ‘Bir arkadaşınız ısırdı’ diyorsunuz. Bu, tıbben imkânsız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz belki ama biz burada at göremedik. Bu yaranın benzeri bende de var.” dedi.