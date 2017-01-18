Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yargı mensuplarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa görüşmelerine değienerek, MHP lideri bahçeli'ye teşekkür etti. Erdoğan, "Tüm gayretlerimize rağmen mevcut sistemle sonuç alamadık. Cumhurbaşkanı'nı halkın doğrudan seçmesi köklü değişimin ilk adımı olmuştur. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor.

Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.