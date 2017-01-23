Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Sağlık Bakanlığından 186, İçişleri Bakanlığından 134, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan 2 olmak üzere toplamda 367 kişi kamu görevinden çıkartıldı.
Ayrıca, Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş. isimli kurumların da kapatıldığı duyuruldu.
4 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
23.01.2017 - 03:26 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Sağlık Bakanlığından 186, İçişleri Bakanlığından 134, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan 2 olmak üzere toplamda 367 kişi kamu görevinden çıkartıldı.
Etiketler : kanun hükmünde kararname,
440359 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/440359.aspx
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