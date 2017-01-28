Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin şehircilik anlayışının enine boyuna tartışılacağı Şehircilik Şûrasının açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Boğazı’nın durumuna tepki gösterdi. Boğazın çevresindeki dikine binalara dikkat çeken Erdoğan, “Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz’da aman ya Rabbi 5 kat, 6 kat, 7 kat binalar, nerede bunlar, ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz Yasası’nın yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için kararlı adımların atması gerekiyor” dedi.

Konuşmasında kot uygulamasına değinerek müteahhitlere yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kot denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyorlar. Kot olayında kesinlikle ‘kotu denizden verme’ diye bir anlayışı getirmemiz lazım. Meyilli bir arazi, beyefendi inşaatı nereden alıyor, en yüksek noktadan alıyor. 2-3 kat yerine bakıyorsunuz 5-6 kat bina çıkıyor. Bu işi bir defa kökünden kazımamız lazım, belediyelerimizin müsaade etmemesi gerekir” diye konuştu.

Türkiye’nin deprem başta olmak üzere doğal afetlere maruz kalan ve kalma ihtimali olan bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, binaların ve altyapının inşasındaki özensizlikler, ihmaller ve yanlışlar sebebiyle süratle yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde konut ve iş yerinin tespit edildiğini söyledi. Doğal afetin, depremin, selin, heyelanın ne zaman geleceğinin belli olmayacağını ifade eden Erdoğan, ellerini çabuk tutup süratle bu dönüşümü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

3 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmaları için bugüne kadar 2,5 milyar lira kaynak kullanıldığını anlatan Erdoğan “Kentsel dönüşüm çalışmalarında prensip her ilde kendi yapı özelliklerine ve dokusuna uygun çözümler üretmek. Bunu çok açık net Başbakanımla da paylaştım, aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanımla, TOKİ Başkanımla da bunları paylaştım. Ne olur, yerel mimariye uygun hareket edelim ve buna bakalım. Buralara gelenler burası filanca ildir, Mardin, burası Rize, burası Trabzon, burası Safranbolu’dur desin” diye konuştu.

Çarpık yapılaşmayı eleştiren da Erdoğan, “Ben dikey mimariden yana değilim. Ben yatay mimariden yanayım. İnsan, topraktan uzak değil; toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Böyle düşünüyorum. Bugünün Türkiye’si, böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor” ifadesini kullandı.