Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın, referandum kampanyasında kullanacağı söylemlerden, kamuoyunun beklentilerine verilecek cevaplara kadar her alanda bir yol haritası belirlenecek. Kampanya stratejisini belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanları ile AK Parti yöneticilerinin yer aldığı ortak bir ekip oluşturuldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında oluşturulan strateji grubunda AB Bakanı Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mahir Ünal ve Mücahit Aslan bulunacak. Cumhurbaşkanı baş danışmanları Özlem Zengin, Mehmet Uçum, Yiğit Bulut ve Şükrü Karatepe de bu ekipte yer alacak.

FARKLI İLLERE GİDECEKLER

Strateji ekibi, daha önceki seçimlerde kullandığı yöntemi bu referandum kampanyasında da uygulayacak. Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın mitinglerine katılanların nabızları tutulacak, AK Parti ile Cumhurbaşkanı arasında söylem birliğini oluşturulacak. Anlık telefon anketleri veya miting alanında toplananlarla yapılacak anketlerle yeni söylem veya stratejiler devreye sokulacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın gideceği illerde verilecek mesajlar bu ekip tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gittiği yerlere Başbakan gitmeyecek. Her ikisi için farklı programlar hazırlanacak.