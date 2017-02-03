Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada bölgesel konuları ve ağırlıklı olarak Suriye ve Irak’taki gelişmeleri ele aldıklarına dikkati çeken Erdoğan “Suriye’de bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuştuk. Mülteci meselesini ele alma imkânımız oldu. Tabii terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz, bunları da yine ele aldık. Özellikle de bu konudaki kararlılığımız zaten Türkiye olarak bellidir, buradan taviz vermemiz mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir Alman gazetecinin, Türkiye’deki anayasa değişikliği sürecine ilişkin muhalefetin “Güçlerin dağılımının zarar göreceği” yönünde endişeleri olduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan “Güçler ayrılığı noktasında bunların ‘yok edilmesi’ diye bir şey söz konusu değil. Bunlar muhalefetin, şu anda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik attığı adımlar. Bu kampanya ile birlikte de öyle zannediyorum ki nisan ayında sandık milletin önüne gelecektir. Nihai karar mercii de orasıdır” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Almanya Başbakanı Merkel’e yönelik, ülkesindeki FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin sorusunun ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Özellikle bir şeyi vurgulamam lazım çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. Bir, ‘İslamist terör’ ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye’ye de anlattım, bakın ‘İslamist terör’ ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir.

İslam’ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Burada biz DEAŞ terör örgütünden dolayı kalkıp ‘İslamist terör’ü kullanırsak, bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım, çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Şu anda dünyada DEAŞ’a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz ise mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne de değinen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “PKK, PYD,YPG neyse Fetullahçı Terör Örgütü odur. Yani benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya’ya kaçıyorsa, Almanya’da barınıyorsa ve bunlara karşı Alman yönetiminin de haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir. Ama biz ABD’ye de 85 koli belge, bilgi gönderdik hâlâ yargıdan çıkacak kararlar bekleniliyor. Biz aynı zamanda NATO’da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki ‘geciken adalet, adalet değildir’ anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak, isabetli olur diye düşünüyorum.”