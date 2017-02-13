Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin daha etkin hâle getirilmesi için 20 bin korucunun gençleşmesi gerektiğini söyledi. Adıyaman’da iş adamları ve esnaf temsilcileriyle kahvaltıda buluşan Bakan Soylu, 42, 50 ila 55 yaş arasında yaklaşık 12 bin korucunun olduğunu belirterek “Çok tabii olarak diyorlar ki biz sahada artık çok verimli olamıyoruz, bilgi tecrübemizle verimli olabiliriz. Şimdi yaklaşık 21 bin korucumuz emekli oluyor. Yerine yeni 21 bin korucu, yine kendi ailelerinden olmak suretiyle 42 olan ortalamayı 31’e düşüreceğiz. Böylelikle daha etkin mücadele edebileceğiz” dedi.

Soylu, terörle mücadeleyle ilgili son gelişmelere değinerek şunları kaydetti:

“Kış döneminde ‘Giremezsiniz’ dedikleri terör örgütü PKK’nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir. Son dönemlerde PKK ve KCK’nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir. Bunların içerisinde, patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemleri de mevcuttur. Aslında listemiz çok daha uzun. Bu gücün daha da artması için Bakanlığımız tarafından 11 bin polis, 28 bin 550 jandarma, 635 sahil güvenlik, 21 bin 716 güvenlik korucusu alımı devam etmektedir.”