Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece özel olarak Güneydoğu'daki oy artışı nedeniyle teşekkür ettiği Hüda-Par'dan referanduma ilişkin yorum geldi. Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, sonuca göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyleyerek, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve üslubun iflas ettiği görüldü" dedi.



"PARTİMİZ TARİHİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, halk oylamasına ilişkin, "Ülke için tarihi bir dönüm noktası olan bu referandumda partimiz tarihsel bir duruş sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu. Yapıcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan halk oylamasında "Evet" oyu kullandıklarını belirtti.



"EVET KARARINDA PARTİMİZİN ETKİSİ VAR"

Parti olarak siyasetteki yegane ölçülerinin İslam olduğunu ve bu ölçü gereği halk oylamasında "evet" tercih kullandıklarını aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Partimizin 'evet' kararının referandum sonucunu ne oranda etkilediğini ve alınan bu sonuçta partimizin rolünü elbette ki halkımız takdir edecektir. Ülke için tarihi bir dönüm noktası olan bu referandumda partimiz tarihsel bir duruş sergilemiştir. Bu duruşumuz halkımızın maslahatına olacak şekilde sonuçlanmıştır ve bizim için önemli olan budur."



TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ

Yapıcıoğlu, parti disiplinine uyarak sandıklara giden ve kararları doğrultusunda oy veren teşkilat üyelerine teşekkür ederek, halk oylaması sonucunun millete ve memlekete hayırlar getirmesini diledi.



"KAYYUM ATANMASAYDI, HDP'LİLER TUTUKLANMASAYDI HAYIR OYLARI DAHA FAZLA DÜŞECEKTİ"

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu ise, herkesin çıkan sonucu saygı göstermesi gerektiği ve sonucu göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyledi. Şeyhmusı Tanrıkulu, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve uslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyum atanmasaydı ve HDP'li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" değerlendirmesinde bulundu.