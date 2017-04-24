Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum sonuçlarına CHP içindeki muhaliflerin nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. İlk tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti ve bayrak açtı. Sağlar, "Ben kendi düşüncemi söylüyorum bu yönetimle gitmez, bu yönetimle gitmediğini zaten kendileri de, toplum da biliyor. Ak Parti, CHP'yi kontrollü bir muhalefet olarak tutmaya çalışıyor. Emekçileri ve halkı sahiplenecek bir parti gerekiyor, o da CHP. CHP'ye güvenmek gerekiyor" dedi.

'KORKAK BİR SİYASET İZLENİYOR'

CHP'nin izlediği stratejiyi eleştiren Fikri Sağlar şunları söyledi: "Toplumda herkesi toparlayacak bir CHP gerekiyor, bir sol parti gerekiyor. Ve bunları cesaretle söyleyecek, toplumun arkasında güçlü bir birikim sağlayacak ve herkesin anlayışını güçlendirebilecek bir yönetim anlayışı gerekiyor. bugünkü kadrolarla bu iş yürümüyor görünen o. Kamuoyunu yönlendiren bir kaç kişinin lafına uyarak onlarla gidiliyor. Mesela ‘Sine-i millete dönelim mi, dönmeyelim mi' tartışması gündeme getirildi, birisi dönelim diyor, diğeri hayır diyor. Cesaretten önce bir kararlılık gerekiyor. Önce karar vermeniz gerekiyor. Şimdiye kadar gördüğüm o ki, biz korkak bir siyasetin içerisindeyiz. En haklı olduğumuz yerde insanları inandıracak, arkamızda toparlayacak, onlara önderlik yapacak bir konumda değiliz. Sizin laik, demokratik Cumhuriyet için bir şey söylemeniz gerekiyor. Biz kendimizi çekince, bugün çıkan yüzde 49 'hayır' oranı çok haklı olarak sivil inisiyatiflerin sayesinde oldu. Bizlerin varlığı onlara sadece onlara güvence oldu"

HALKIN OYUNA SAHİP ÇIKAMADIK

"Biz bu oya sahip çıkamadık" diyen Sağlar, "Daha sandıklar kapanmadan YSK'nın aldığı bu karara, o anda büyük tepkiyle karşı çıkılmalıydı. Kaldı ki her partinin kuruluş içinde temsilcisi var, bu durum aktarılır ve partinin en üst adamı, Genel Başkanı çıkar, 'Ben bunu kabul etmiyorum' der. Deniliyor ya, 'Maç yapılırken kural değişir mi?' bunu söylemek o zaman gerekiyordu. Sonra balkon konuşmalarında 'Atı aldık Üsküdar'ı geçtik' laflarından önce çıkıp, toplumun o andaki vermiş olduğu oya sahip çıkmak gerekiyordu. Biz bu oya sahip çıkamadık işin açığı. O oya sahip çıkamadığımız gibi, sahip çıkmaya çalışan sokaktaki yurttaşlarımıza göğsümüzü gerip, ‘Hakkınızı koruyoruz ve önderlik ediyoruz' diyemedik" şeklinde konuştu.

PARTİ MECLİSİ VAR

Sağlar'ın geniş çaplı grup toplantısında konuşmadığ ancak yarın yapıcak Parti Meclis toplantısında konuşup eleştirilerini dile getireceği öğrenildi.