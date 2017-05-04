Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB, Türkiye ilişkilerinde yeni bir yol haritası arıyor. Referandum öncesinde Türk bakanları ülkelerine sokmak istemeyen ve kriz çıkaran ülkeler yeniden ‘Türkiye ile iş birliğini nasıl sağlarız’ın peşine düştü. Bu çerçevede ilk adım Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun Malta’da katıldığı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmî toplantısında atıldı. AB’li bakanlar burada “Biz şimdi ne yapalım” konusunu açtılar. AB Dışişleri Bakanları ayrıca NATO Zirvesinde ülkelerinin liderlerinin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebini ilettiler. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları 25 Mayıs’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de buluşacak. Bu zirve Türkiye açısından hem NATO hem de gayri resmi olarak AB Zirvesi gibi olacak. NATO Zirvesi sonrasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Antonio Tajani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile 3+1 formatında bir toplantı yapılması gündemde... Avrupa ile ilişkilerinde Ankara, öneri bekleyen değil öneri sunan tutumunu da sürdürüyor. Vizesiz Avrupa için Türkiye AB’ye yol haritası hazırladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’n onayının ardından bu yol haritası AB’ye sunulacak. Buket Güven ANKARA