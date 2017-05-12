Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Mayıs’ta ABD’de bir araya gelecek. Görüşmede ağırlıklı olarak bölgesel gelişmeler ve terör örgütlerinin hareketliliği konuları masada olacak. Erdoğan’ın, Trump ile yapacağı buluşma için güvenlik ve istihbarat birimleri oldukça kapsamlı dosyalar hazırladı. Erdoğan örgütleri tek bir konsept yerine ayrı ayrı masaya yatıracak. İkili ve heyetler arası görüşmelerde PKK’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik 1980’lerin ortalarından bu yana oluşturduğu tehdit ve kamu düzenine yönelik yaptığı eylemlere vurgu yapılacak. PKK’ın Irak’ın Kuzey Batısında yer alan Sincar (Şengal) bölgesine yönelik operasyonlardan sonra ABD askerlerinin PKK’lıların arasında yer almasından duyulan rahatsızlık da Trump’a iletilecek. Ancak Türkiye’nin asıl vurgusu, PKK’nın Sincar’daki varlığının Ankara tarafından kabul edilemeyeceği ve Sincar ile ilgili Ankara’nın 3 aşamalı bir planın olduğu Trump’a anlatılacak. PKK’ya yönelik bir kara operasyonun hazırlıklarının yapıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD başkanı iletilecek. Erdoğan’ın üzerinde durduğu bir başka kritik konu ise FETÖ ve örgütün ABD içindeki bağlantıları olacak.

9 GÜNDE 2. BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Uluslararası İş Birliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere bugün Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek. Foruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı belirtildi. İki lider etkinlikte bir görüşme yapacak. Son zamanlarda sık sık bir araya gelen Erdoğan ve Putin en son 3 Mayıs’ta Soçi’de buluşmuştu.