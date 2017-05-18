Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve KKTC adına adına müzakereleri yürüten Özdil Nami ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleşen görüşmelerde, gün içinde ara bölgede yapılan liderler toplantısının ertesinde müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, dün Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık 5 saat görüşmüştü.