Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci AK Parti Genel Başkanlığı dönemini başlatacak olan kongre öncesi tüzük değişikliği ön çalışmaları da sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kendi başkanlığında toplanacak tüzük değişikliği öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, “Kongremizde tüzük değişikliği ile ‘Genel Başkan Vekilliği’ni getiriyoruz” şeklinde konuştu. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl sonra partisine dönerek genel başkan olarak seçilmesinin ardından gerçekleşecek tüzük değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım da Genel Başkan Vekili olacak.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bu yana 5 Olağan, 2 Olağanüstü kongreyi geride bırakan hafta sonunda da 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni yapacak olan AK Parti, bütün kongrelerinde ‘birlik’ ‘millet’ ve ‘Türkiye’ vurgularını öne çıkardı. 12 Ekim 2003 yılında yapılan 1. Olağan Büyük Kongre’nin ana teması “Her Şey Türkiye İçin” olurken, 11 Kasım 2006’da gerçekleştirilen 2. Olağan Büyük Kongre “Türkiye’nin Partisi, Türkiye’nin Lideri” sloganıyla yapıldı. 3 Ekim 2009’deki 3. Olağan Büyük Kongre’de “Biz Birlikte Türkiye’yiz”, 30 Eylül 2012’deki 4. Olağan Büyük Kongre’de ise “Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023” sloganları kullanıldı. 10 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014’de yapılan ve Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu 1. Olağanüstü Büyük Kongre’de yine Türkiye vurgusu vardı. Kongre’nin ana teması “Hep Birlikte Yeni Türkiye” oldu. 12 Eylül 2015’te yapılan 5. Olağan Büyük Kongre ise “İlk günkü aşkla” sloganıyla gerçekleştirildi. 22 Mayıs 2016’ta Binali Yıldırım’ın Genel Başkan görevini Ahmet Davutoğlu’ndan devraldığı 2. Olağanüstü Büyük Kongre ise “Kutlu Yürüyüşe Devam” sloganıyla yapıldı. Hafta sonu yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre’nin ana sloganı ise “Yeni Atılım Dönemi” olacak. AK Parti’nin Türkiye siyasetine girdiği 2001 yılından bu yana Türk demokrasisini geliştirdiği, gerçekleştirdiği reformlarla değişimin öncüsü olduğuna dikkat çekilerek, bu reformların yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde devam edeceği vurgulanacak.