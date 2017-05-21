Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçileceği kongrede "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganı belirlendi.

1 Mayıs'ta Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan partinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin, 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla gerçekleşen anayasa değişikliğinin ardından 2 Mayıs'ta kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak.

Kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.

DAVETİYELERDE YILDIRIM İMZASI

Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak. Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.